  • 1 февраля 20221.02.2022вторник
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам напомнили, куда сообщать о неубранном снеге и сосульках

Общество, 13:16 01 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сообщить о некачественной уборке придомовой территории от снега тюменцы могут в управляющую компанию, квартальную инспекцию и на портал "Тюмень — наш дом", напоминает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

На сайте есть возможность оставить сообщение о неубранном снеге и его складировании, а также об опасных сосульках.

За нарушение правил содержания общего имущества дома управляющие организации могут быть привлечены к административной ответственности Государственной жилищной инспекцией Тюменской области, а за нарушение сроков и правил уборки — и административной комиссией города Тюмени.

Каждая управляющая организация составляет графики проведения уборки и вывоза снега, ознакомиться с ними можно, связавшись со своей управляющей компанией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:30 01.02.2022 Два очага COVID-19 действуют в Тюменской области
13:27 01.02.2022Вопрос с медицинскими кадрами в Сладковском районе решат в рамках проекта "Здоровое будущее"
13:16 01.02.2022Тюменцам напомнили, куда сообщать о неубранном снеге и сосульках
13:05 01.02.2022Пиццу "По-тобольски" смогут отведать гости города