Тюменцам напомнили, куда сообщать о неубранном снеге и сосульках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сообщить о некачественной уборке придомовой территории от снега тюменцы могут в управляющую компанию, квартальную инспекцию и на портал "Тюмень — наш дом", напоминает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

На сайте есть возможность оставить сообщение о неубранном снеге и его складировании, а также об опасных сосульках.

За нарушение правил содержания общего имущества дома управляющие организации могут быть привлечены к административной ответственности Государственной жилищной инспекцией Тюменской области, а за нарушение сроков и правил уборки — и административной комиссией города Тюмени.

Каждая управляющая организация составляет графики проведения уборки и вывоза снега, ознакомиться с ними можно, связавшись со своей управляющей компанией.