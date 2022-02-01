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В Тюменской области 182 группы в 70 детских садах закрыты на карантин по COVID-19

Общество, 11:37 01 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

182 группы в 70 детских садах Тюменской области закрыты на карантин по COVID-19. В этих учреждениях заболели 139 детей и 55 сотрудников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В Тюмени закрыта 141 группа в 46 детских садах.

Напомним, группа закрывается на карантин, если COVID-19 диагностировали у одного или более одного человека.

Карантин по ОРВИ объявили в 13 группах 10 детских садов региона. В этих коллективах болеют более 20% дошкольников.

Школы, в соответствии с постановлением правительства Тюменской области, закрыты с 31 января по 12 февраля. Реализация основных общеобразовательных программ в 1-11 классах организована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Любовь Голышева

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# детские сады , карантин , школы

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