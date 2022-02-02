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Жителям Тюменской области рассказали, когда могут отказать в выдаче разрешения на охоту

Общество, 11:16 02 февраля 2022

ohota.admtyumen.ru

Госохотдепартамент напоминает о своевременной подаче сведений о добыче охотничьих ресурсов

Несвоевременно поданные сведения о добыче охотничьих ресурсов по ранее выданным разрешениям могут стать основанием для лишения охотника права на получение нового разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области.

"Новое разрешение может быть распределено и выдано охотнику только по истечении года со дня последнего из сроков, указанных в разрешении, - сообщается на сайте ведомства в разделе "Вопрос-ответ". - Так, если охотник не представил либо несвоевременно представил сведения о добыче уток в 2021 году, то исчисление годового срока начинается с 1 декабря 2021 года".

Обязанность предоставления таких сведений не нова, но столь серьезные последствия ее неисполнения ранее установлены не были.

Прием заявок на участие в распределении разрешений на добычу птиц стартовал в первый рабочий день нового года. За первые три недели в Госохотдепартамент поступило более 22 тыс. заявок на участие в распределении и около 16 тыс. заявлений на выдачу распределенных разрешений.

97% заявок поступает через портал услуг Тюменской области, около 3% заявителей выбирают МФЦ.

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# охота

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