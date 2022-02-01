Гастроужин в Тюмени: попробовать историю на вкус и выиграть бриллианты

| Фото: организаторов гастроужина. | Фото: организаторов гастроужина.

Попробовать историю на вкус - такая интересная возможность открывается участникам гастроужинов в Тюмени благодаря организаторам Лидии Носовой и ресторации "Август".

Исторические ужины стали не просто доброй традицией в областном центре, но и тонкой ниточкой из прошлого, потянув которую, гости открывают для себя заново имена прославленных сибиряков: Григория Распутина, Петра Ершова, Дмитрия Менделеева, Андрея Текутьева. Пришло время посвятить вечер и Николаю Машарову.

О былых временах можно рассказывать по-разному, опыт показал, что особенно хорошо даже информация статистическая, с датами и цифрами, усваивается в расслабленно-располагающей обстановке.

Подача интеллектуального меню вечера действительно была такой, что факты запоминались, словно все гости окончили курсы ментальной арифметики. Об истории Тюмени конца XIX – начала XX века "от первого лица" поведали "супруги Николай и Екатерина Машаровы", в которых мастерски перевоплотились сотрудники дома-музея Машарова.

"История Николая Машарова немного напоминает сказку о Золушке на иной лад, конечно", - отметила Лидия Носова.

В самом деле, ничто не предвещало того, что он станет одним из богатейших людей Тюмени, когда семья мальчика Коли переселилась из Екатеринбургского уезда, а сам подросток трудился не покладая рук на барже пароходства томских купцов братьев Кухтериных, чтобы помочь родителям прокормить братьев и сестер.

Работодатели оценили способности юноши, когда он дослужился от матроса до капитана. Последовала женитьба на их сестре, считавшейся в свои 24 года старой девой. За Екатериной дали богатое приданое – 10 тыс. рублей и баржу, груженую товаром. Его-то и сумел с умом пустить в оборот Машаров. Начав с небольшого производства, он сумел расширить его до чугунно-литейного предприятия, которое в постреволюционную эпоху назовут заводом "Механик", а позже – станкостроительным.

Не только о деловых качествах промышленника говорили в этот вечер. Эксперты "Николай и Екатерина Машаровы" поведали о "своем" доме, семейном укладе, традициях и секретах счастья. Дом-музей Машарова сохранил большую часть этой удивительной истории, о которой можно узнать, в том числе на театрализованных экскурсиях.

Сохранился у музейщиков и дамский журнал Екатерины Кухтериной с рецептами, ставшими исторической гастрономической частью ужина. Повара и кондитеры ресторации "Август" воплотили в современном прочтении винегрет с грибами и черным жемчугом и десерт – торт с заварным кремом и свежими ягодами. Побаловали гостей в этот вечер и другими угощениями купеческих времен.

"Мы ищем блюда, которые как-то связаны с этим человеком, которые он любил, если есть свидетельства тому. Каждый раз заранее непонятно, найдем ли что-то… Конкретно по Машарову нет информации, что он любил или что именно ел. Есть данные, что, в принципе, было на столах у купцов, общие блюда. Что касается этого вечера, мы нашли журнал, который хранится в доме-музее Машарова - подлинник женского журнала Екатерины Евграфовны, там были рецепты, из них мы вязли два", - отметила организатор исторических гастроужинов в Тюмени Лидия Носова.

Гости ушли не только с приятными ощущениями и обновленными знаниями, но и с подарками. Партнер гастроужина аквапарк "ЛетоЛето" подарил немало сертификатов для внимательных слушателей вечера, ответивших на вопросы викторины. А победительница по-купечески щедрой лотереи – с бриллиантовой подвеской от ювелирного салона "Ринго".

Современный авторский квартал "Машаров" и компания "Сибинтел", возводящая его на месте бывшего станкостроительного завода (а ранее чугунно-литейного предприятия Машарова), также вручили приз гостю, отгадавшему тематическую загадку из прошлого, – чугунную сковородку. Компания известна тюменцам традицией называть свои проекты именами людей, принявших участие в судьбе Сибири: "Даудель", "Столыпин", "Дежнев". Как рассказали представители холдинга, на месте строительства "Машарова" найдено немало артефактов, в том числе знаменитые гвозди с завода Машарова с фирменной чеканкой М".

О сковородах, к слову, вообще не раз говорили за вечер, ведь это была востребованная продукция машаровского предприятия и позже его производственных наследников. Так, один из гостей принес на ужин купленную накануне волею случая на блошином рынке в Тюмени чугунную сковороду 30-х годов XX века с клеймом завода "Механик".

Всего ужин, посвященный Николаю Машарову, посетили чуть более 40 гостей, традиционно собираются 50 человек. По словам Лидии Носовой, около 70% – завсегдатаи мероприятия.

Организаторы всегда ориентируются на пожелания тех, кого приглашают на будущую встречу. Наибольший интерес вызывают фигуры Алябьева, Колмогорова, Сладкова. Многие просят повторить встречу, посвященную Григорию Распутину, так как количество мест было ограничено из-за противопандемийного режима. Высокая доля вероятности, что ко Дню защитника Отечества состоится исторический ужин на пикантную тему "Мужские страсти тюменцев". В разработке находится и тема воспоминаний иностранцев о Тюмени: о чем говорили, что ели, что видели, какие были нравы, сами люди.

Евгения Тенегина