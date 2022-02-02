Заявки тюменцев на национальный конкурс IT-решений принимаются до 22 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подать заявку на участие во II национальном конкурсе IT-решений "ПРОФ-IT.Инновация" могут тюменские IT-компании. Заявки принимают до 22 февраля на сайте, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Участником конкурса может быть любая российская IT-компания (микропредприятия, малый, средний и крупный бизнес, стартапы и некоммерческие организации), а заказчиками разработок могут стать федеральные и региональные органы власти.

Цель конкурса "ПРОФ-IT.Инновация" — поиск инновационных решений для цифровизации сферы государственного управления.

Подать заявки можно по 13 номинациям: "Большие данные", "Технологии беспроводной связи", "Распределённый реестр", "Цифровой двойник", "Технологии виртуальной и дополненной реальности", "Информационная безопасность", "Управление информационными ресурсами", "Идентификация и аутентификация", "Облачные решения", "Пространственные данные", "Аналитика данных", "Искусственный интеллект", "Технологии умного города".

Победители смогут представить свои решения в рамках X Всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT".

В I национальном конкурсе IT-решений "ПРОФ-IT.Инновация" компании Тюменской области заняли первое место в номинации "Технологии умного города" с проектом "Платформа "Цифровое ЖКХ"" (ООО "Смарт-Сити") и третье место в номинации "Управление информационными ресурсами" с проектом "Система контроля деятельности образовательного учреждения ООО "Бизнес-Премиум"".