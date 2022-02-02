  • 2 февраля 20222.02.2022среда
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Заявки тюменцев на национальный конкурс IT-решений принимаются до 22 февраля

Общество, 09:29 02 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подать заявку на участие во II национальном конкурсе IT-решений "ПРОФ-IT.Инновация" могут тюменские IT-компании. Заявки принимают до 22 февраля на сайте, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Участником конкурса может быть любая российская IT-компания (микропредприятия, малый, средний и крупный бизнес, стартапы и некоммерческие организации), а заказчиками разработок могут стать федеральные и региональные органы власти.

Цель конкурса "ПРОФ-IT.Инновация" — поиск инновационных решений для цифровизации сферы государственного управления.

Подать заявки можно по 13 номинациям: "Большие данные", "Технологии беспроводной связи", "Распределённый реестр", "Цифровой двойник", "Технологии виртуальной и дополненной реальности", "Информационная безопасность", "Управление информационными ресурсами", "Идентификация и аутентификация", "Облачные решения", "Пространственные данные", "Аналитика данных", "Искусственный интеллект", "Технологии умного города".

Победители смогут представить свои решения в рамках X Всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT".

В I национальном конкурсе IT-решений "ПРОФ-IT.Инновация" компании Тюменской области заняли первое место в номинации "Технологии умного города" с проектом "Платформа "Цифровое ЖКХ"" (ООО "Смарт-Сити") и третье место в номинации "Управление информационными ресурсами" с проектом "Система контроля деятельности образовательного учреждения ООО "Бизнес-Премиум"".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# IT-технологии , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:16 02.02.2022Жителям Тюменской области рассказали, когда могут отказать в выдаче разрешения на охоту
10:14 02.02.202279 лет назад советские войска выиграли Сталинградскую битву
10:03 02.02.202213 временных пунктов принимают пациентов с ОРВИ в Тюменской области
09:29 02.02.2022Заявки тюменцев на национальный конкурс IT-решений принимаются до 22 февраля