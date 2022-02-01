Тюменцы смогут проверить свой ВИЧ-статус у торгового центра за пять минут

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Проверить свой ВИЧ-статус за пять минут смогут тюменцы у ТРЦ "Солнечный" в Тюмени 2 февраля с 13 до 16 часов.

Возле торгово-развлекательного центра желающих будет ждать брендированный автомобиль Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь учреждения Елена Лосева, брать с собой тюменцам, желающим провериться, ничего не нужно. Вся процедура займет около пяти минут. Результат скажут после забора крови.

В феврале специалисты мобильной лаборатории будут работать у четырех торговых центров областной столицы. Следующие акции пройдут 9, 16 и 23 февраля возле ТРЦ "Фаворит", "Тюмень Сити Молл", "Кристалл".

Как добавила Елена Лосева, 4 февраля пройдет отдельная акция с "Медицинским городом" у ТРЦ "Кристалл". Машина центра профилактики и борьбы со СПИДом будет стоять в этот день с 10 до 14 часов. Акция будет посвящена Всемирному дню борьбы против рака.

"Внутри торгового центра будут работать специалисты "Медицинского города" вместе с региональным центром здоровья. Желающие смогут узнать уровень сахара и холестерина в крови, пройти биоимпеданометрию, измерить артериальное давление. На улице будут стоять мобильная лаборатория, где можно пройти тест на ВИЧ, и цифровой маммограф", – добавила Елена Лосева.

Инна Пахомова