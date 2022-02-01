Тюменские общественники поддержали внедрение дистанционного голосования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Использование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах различных уровней оправдано, удобно и отвечает веяниям времени, однако требует обсуждения, четкого регламентирования и общественного контроля.

С таким мнением выступил заслуженный общественный деятель Тюменской области, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Дистанционное электронное голосование – один из современных способов голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имеющего возможность подключения к сети Интернет.

На минувшей неделе, 26 января, Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий единые правила проведения ДЭГ. Соответствующие изменения планируется ввести в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Ранее такой вид голосования уже использовался в пилотном режиме, к примеру, во время выборов в сентябре 2021 года в Москве, Севастополе, а также в Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

Комментируя нововведения, Артур Юрьев особо отметил, что ДЭГ не подменяет собой традиционное голосование с помощью бюллетеней на участках и не навязывается регионам в обязательном порядке, а лишь даёт гражданам дополнительную форму волеизъявления. Кроме того, эксперт подчеркнул, что инициатива вписывается в общие тенденции развития технологий во всём мире, но, как и любой выборных процесс, нуждается в наблюдении и контроле.

"С учётом темпов цифровизации большинства предоставляемых процессов и услуг вопрос целесообразности внедрения дистанционного электронного голосования на всей территории РФ назрел. Однако существующий опыт применения такого голосования, тем не менее, прямо указывает на необходимость установления основных правил его проведения. Не стоит забывать и об имеющемся положительном опыте независимого общественного наблюдения за выборными процессами. Порядок этого наблюдения при проведении ДЭГ, на мой взгляд, тоже было бы логично предусмотреть в соответствующих регламентирующих документах, предварительно обязательно согласовав их с профильным экспертным сообществом, включая не только правоведов и общественников, но и кандидатов, и представителей партий", - прокомментировал Артур Юрьев.

Отметим, что площадка для подобных обсуждений уже есть. К примеру, 28 января на платформе ассоциации "Независимый общественный мониторинг" в режиме онлайн состоялся круглый стол на тему "Мониторинг муниципальных выборов: задачи, опыт, перспективы".

Участники (члены Общественных палат субъектов РФ, политологи, правоведы и лидеры НКО) обсудили ход избирательный процессов на муниципальном уровне, механизмы общественного мониторинга и наблюдения, правового и информационного сопровождения муниципальных выборов.

Онлайн-обсуждения по важнейшим общественно-политическим темам с участием региональных экспертов на данной площадке будут проводиться и в дальнейшем. Ознакомиться с трансляциями и итогами мероприятий может любой желающий на сайте NOM24.