Специалисты АО "Россети Тюмень" обследовали две подстанции, идет проверка третьей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 18 часов 40 минут специалисты АО "Россети Тюмень" обследовали две подстанции, идет проверка третьей подстанции, сообщает администрация города Тюмени.

Аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города, в том числе, помимо Заречных микрорайонов, район Тарманы, Мыс, произошло 1 февраля в 17 часов 52 минуты.

Специалисты энергоснабжающей организацией АО "Россети Тюмень" принимают исчерпывающие меры по восстановлению энергоснабжения.

Организацией задействованы необходимые силы и средства для оперативного возобновления подачи ресурса. Полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 21 часа текущего дня.

Выполнение ремонтно-восстановительных работ контролирует администрация Тюмени.