Две тысячи тюменцев проголосовали за территории, которые нужно благоустроить

| Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Почти 2 тыс. тюменцев сделали свой выбор в ходе рейтингового голосования за скверы и зеленые уголки Тюмени, которые нуждаются в благоустройстве, на портале "Я решаю!".

На голосование выставлено 12 территорий — по три в четырех административных округах. Каждый житель может выбрать один вариант.

В Центральном округе это пространства на Солнечном проезде, Шаимском бульваре и по улице Республики, 21, в Калининском округе — территория по ул. Московский тракт, 163, сквер Болгаро-Советской дружбы и аллея Молодожёнов.

В Ленинском округе среди объектов для голосования — зеленые уголки по ул. Республики, 196, ул. Мусоргского, 38 и 40 и Школьный сквер, в Восточном округе — общественные пространства в районе улиц Николая Федорова, Энергостроителей, 10, и по улице Николая Ростовцева, 2–10.

Итоги голосования подведут после 13 февраля. Как сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, выбранные горожанами территории благоустроят в 2023 году.