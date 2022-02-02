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Юные тюменцы преодолели девятикилометровый марш-бросок

Общество, 17:01 02 февраля 2022

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Марш-бросок, протяженностью девять километров, преодолели участники ежегодного военно-патриотического мероприятия в Тюмени, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Дистанцию прошли воспитанники детских центров "Град" и "Алый парус", представители областной федерации армейского рукопашного боя, ДОСААФ и МЧС. На всем пути участники отрабатывали навыки специальной, строевой и физической подготовки, тактические приемы. Учились работать в команде, действовать по вводным, быстро ориентироваться на незнакомой местности. Также им пришлось отработать тактические действия во время отражения атаки противника при внезапном нападении и в процессе наступления.

Дойдя до с. Онохино, участники марш-броска почтили минутой молчания память героев Отечества, павших на полях сражений и возложили гирлянду к установленному здесь мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В завершении мероприятия ребята согрелись армейской кашей и горячим чаем.

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# патриотическое воспитание , Росгвардия

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