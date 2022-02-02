В Тюменской области с февраля долги по налогам будет взыскивать региональный долговой центр

управление федеральной налоговой службы Тюменской области управление федеральной налоговой службы Тюменской области

С 1 февраля 2022 года долги по налогам в Тюменской области будет взыскивать региональный долговой центр.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по Тюменской области будет администрировать долг как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц.

С 1 февраля 2022 года, сообщается на сайте УФНС, функции по применению мер взыскания задолженности по налогам и сборам с физических лиц возлагаются на региональный долговой центр.

"Новыми задачами долгового центра, - отмечено в сообщении, - является повышение эффективности управления долгом и минимизация образования задолженности по налогам и сборам физических лиц, а также инициирования процедур банкротства, включения в реестр требований кредиторов, взаимодействия с правоохранительными органами в рамках процедур банкротства".