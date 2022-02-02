Тюмень вошла в Топ-10 городов, где россияне хотели бы купить недвижимость в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в Топ-10 городов, где россияне хотели бы купить недвижимость в 2022 году. В десятку также вошли, согласно опросу сервиса Работа.ру, Москва – 22% опрошенных жителей России, Санкт-Петербург - 12%, Сочи - 6%, Краснодар - 4%, Новосибирск - 3%, Екатеринбург и Нижний Новгород - по 2%, Тюмень, Ростов-на-Дону и Уфа – по 1% опрошенных.

Самым популярным вариантом стал "Другое" - 46% опрошенных жителей России чаще всего указывали города Московской области (Чехов, Раменское и др.), Крыма, а также Геленджик, Анапу и другие города черноморского побережья.

Интерес к приобретению недвижимости в рейтинговых регионах объясняется аналитиками сервиса Работа.ру, их экономической стабильностью.

"В городах Сибири, Урала и Дальнего Востока на Работа.ру можно легко найти предложения крупнейших российских компаний, которые обеспечат желаемую финансовую и карьерную устойчивость", - считает директор по региональному развитию сервиса Работа.ру Анна Хвостова.