  • 4 февраля 20224.02.2022пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Скульптуры и картины покажут тоболякам в проекте "С чего начинается портрет?"

Общество, 08:14 04 февраля 2022

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Выставочный проект "С чего начинается портрет?" откроется в Тобольском музейном комплексе "Дворец Наместника" 5 февраля, сообщает Тобольский музей-заповедник.

В искусстве портретный жанр всегда был и остается самым интересным и сложным. Он позволяет увидеть цельный образ человека: его внешность, эмоции, чувства. Гости Музея истории управления Сибирью ознакомятся с работами Петра Токарева, Леонида Ренделя, Александра Шустера, выполненными в различных художественных техниках – масло, акварель, пастель, а также скульптурными портретами Николая Распопова, Андрея Костромитина и других творцов.

Работа выставки продлится до 8 мая 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Тобольский музей-заповедник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 04.02.2022Тюменским школьникам предлагают создать виртуальный город в проекте "Мeta Tyumen"
08:14 04.02.2022Скульптуры и картины покажут тоболякам в проекте "С чего начинается портрет?"
18:16 03.02.2022Особые тюменцы вырастили микрозелень в своих мастерских
18:05 03.02.2022Более 1200 сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области прошли ревакцинацию