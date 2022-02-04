Скульптуры и картины покажут тоболякам в проекте "С чего начинается портрет?"

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Выставочный проект "С чего начинается портрет?" откроется в Тобольском музейном комплексе "Дворец Наместника" 5 февраля, сообщает Тобольский музей-заповедник.

В искусстве портретный жанр всегда был и остается самым интересным и сложным. Он позволяет увидеть цельный образ человека: его внешность, эмоции, чувства. Гости Музея истории управления Сибирью ознакомятся с работами Петра Токарева, Леонида Ренделя, Александра Шустера, выполненными в различных художественных техниках – масло, акварель, пастель, а также скульптурными портретами Николая Распопова, Андрея Костромитина и других творцов.

Работа выставки продлится до 8 мая 2022 года.