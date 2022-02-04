Ученые тюменского и американского вузов будут сотрудничать по программе UniVIP

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

ТюмГУ и колледж экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк - в числе победителей второго конкурса грантов университетских партнерств России и США по программе UniVIP (US-Russia Virtual University Partnership Program), сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

2 февраля руководители проектов UniVIP на онлайн-конференции обсудили ближайшие планы. Новый проект будет сфокусирован на карбоновые полигоны, первый из которых в пилотном режиме открылся на биостанции ТюмГУ осенью 2021 года.

"Меняющийся климат обостряет задачу подготовки квалифицированных кадров, которые способны предложить способы смягчения последствий глобальных изменений. Ученые двух стран, России и США, должны объединить свои усилия для противодействия последствиям климатических изменений. Равно как и студенты и аспиранты", - считает первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.

По словам проректора, у вуза накоплен значительный опыт исследований международного класса по климатической повестке. Созданы исследовательские команды, в которых активно работают студенты. Участвуя в международном проекте, они расширят возможности для научной коммуникации и повысят качество исследовательской работы.