  • 3 февраля 20223.02.2022четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени рассказали о борьбе с сосульками и наледью

Общество, 15:43 03 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С начала нового года жители Тюмени уже 24 раза сообщали об угрожающих сосульках на крышах.

На портале "Тюмень – наш дом" открыта категория "Сосульки на крыше", которая носит сезонный характер: по ней сообщения принимают зимой и весной.

О большом ледяном образовании на козырьке дома по ул. Республики, 39, например, сообщил Максим Андреевич. Специалисты муниципального казенного учреждения "Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени" предприняли необходимые меры, а после выехали по указанному адресу и зафиксировали, что козырек очищен от снега и льда, конструкция находится в удовлетворительном состоянии и не представляет опасности для окружающих.

Администрация города напоминает, что уборка снега и сосулек с балконов и кондиционеров – обязанность собственников многоквартирных домов.

Снег и лед, от которых очищены крыши, водосточные трубы зданий, строений, сооружений, должны быть убраны, их складирование запрещено. Место производства работ должно быть огорожено сигнальной лентой, собственники припаркованного в непосредственной близости транспорта заранее предупреждены о необходимости убрать свои автомобили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# портал Тюмень - наш дом , сосульки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 03.02.2022Ученые тюменского и американского вузов будут сотрудничать по программе UniVIP
17:10 03.02.2022В Тюменском районе участники "Педагогического калейдоскопа" включились в конкурсные испытания
16:59 03.02.2022ТюмГУ вошел в консорциум российских вузов по развитию soft skills
16:57 03.02.2022В Тюмени осудили мужчину за сексуальное насилие над девочкой