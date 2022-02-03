В Тюмени рассказали о борьбе с сосульками и наледью

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С начала нового года жители Тюмени уже 24 раза сообщали об угрожающих сосульках на крышах.

На портале "Тюмень – наш дом" открыта категория "Сосульки на крыше", которая носит сезонный характер: по ней сообщения принимают зимой и весной.

О большом ледяном образовании на козырьке дома по ул. Республики, 39, например, сообщил Максим Андреевич. Специалисты муниципального казенного учреждения "Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени" предприняли необходимые меры, а после выехали по указанному адресу и зафиксировали, что козырек очищен от снега и льда, конструкция находится в удовлетворительном состоянии и не представляет опасности для окружающих.

Администрация города напоминает, что уборка снега и сосулек с балконов и кондиционеров – обязанность собственников многоквартирных домов.

Снег и лед, от которых очищены крыши, водосточные трубы зданий, строений, сооружений, должны быть убраны, их складирование запрещено. Место производства работ должно быть огорожено сигнальной лентой, собственники припаркованного в непосредственной близости транспорта заранее предупреждены о необходимости убрать свои автомобили.