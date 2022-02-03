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Пассажир рейса Тюмень - Худжанд пытался вывезти из страны более 600 тысяч незадекларированных рублей

Общество, 16:05 03 февраля 2022

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

666 тыс. незадекларированных рублей в ручной клади авиапассажира обнаружили таможенники в тюменском аэропорту Рощино, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина прошел регистрацию на рейс Тюмень - Худжанд и следовал через зеленый коридор зала вылета, где его остановили сотрудники таможни. С собой в Таджикистан пассажир планировал вывезти наличные денежные средства в размере 1 млн 433 тысячи рублей. Такая сумма является превышением установленной законодательством нормы провоза - 10 тысяч долларов США в эквиваленте. На момент задержания, по курсу ЦБ России 666 тысяч российских рублей оказались предметом правонарушения.

После завершения таможенного контроля 767 тысяч рублей были возвращены нарушителю под расписку. По факту недекларирования наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу возбуждено административное дело. Незадекларированная валюта изъята.

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# Тюменская таможня

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