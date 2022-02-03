В Центре имени Гамалеи сообщили о риске заражения "омикроном" тех, кто переболел или привился

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штамм коронавируса "омикрон" гораздо более заразен для людей, переболевших COVID-19, чем предыдущие мутации. Об этом в интервью радио Sputnik заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Зимний всплеск заболеваемости COVID-19 в России, по его мнению, во многом объясняется способностью омикрон-штамма заражать тех, кто уже переболел COVID-19 или вакцинировался достаточно давно.

"Дело в том, что "омикрон" размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже, - пояснил он. - Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен. Заболеть может и переболевший человек, но, скорее всего, в слабой форме".

Несмотря на различия между "омикроном" и предыдущими вариантами коронавируса, самым эффективным способом защиты от инфекции остается вакцинация. Она резко снижает риск заражения и помогает избежать тяжелого течения COVID-19.