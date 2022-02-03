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В Тюмени неонатологи спасли новорожденную девочку с осложненной ветрянкой

Общество, 16:48 03 февраля 2022

пресс-служба ОКБ № 2 | Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Новорожденной девочке с осложненной ветряной оспой помогли неонатологи областной больницы № 2 в Тюмени. Малышка заразилась почти сразу после рождения, инфекция передалась через маму, сообщает областной департамент здравоохранения.

На фоне течения неонатальной ветряной оспы у маленькой пациентки развились двусторонняя пневмония и острый миокардит. Эпидемически ребенок был не заразен, но возникли трудности при лечении.

"Кожа девочки была полностью воспалена. Из-за этого доступ к вене для введения необходимых препаратов был невозможен. Было принято решение поставить подключичный катетер в условиях реанимации. Затем мы начали противовирусную, антибактериальную и инфузионную терапию", — рассказала заведующая отделением патологии новорожденных ОКБ № 2 Александра Киреу.

Необходимое лечение трехнедельной малышке подобрали на консилиуме врачей - фармаколога, кардиолога и инфекциониста. Также провели терапию для восполнения утраченной жидкости в организме.

Благодаря квалифицированной помощи уже на следующий день у новорожденной нормализовалась температура тела, появился аппетит, возросла активность и начал прибавляться вес. Результаты анализов практически соответствуют норме, поэтому на следующей неделе ребенка выпишут.

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# неонаталогия , ОКБ №2

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