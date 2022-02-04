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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам предлагают искать фейковые новости о коронавирусе

Общество, 15:59 04 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Недостоверные новости о COVID-19 мониторят активисты тюменского отделения "Молодой гвардии". Присылать онлайн-публикации, которые содержат фейковую информацию, тюменцев просят в личные сообщения группы "Молодой гвардии" во ВКонтакте.

Волонтеры следят за новостями о коронавирусе и опровергают или подтверждают данные.

"Специалисты ситуационного центра определили новые виды фейков: "омикрон — это не вариант вируса, а облучение, миллиметровая волна", "город будут опылять в ночи с вертолетов санитайзером", искажение статистики о заболевших, ложь о пользе ингаляций водкой против ковида и другие", — сообщают в "Молодой гвардии".

Тюменцы, которые хотят участвовать в поиске фейков о COVID-19, могут связаться с проект-менеджерами "Молодой Гвардии" по телефону: +7 (3452) 79-87-43.

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# коронавирус , Молодая гвардия , фейк

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