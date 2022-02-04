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В Тюмени уральский домушник пойдет под суд за кражу на 644 тысячи рублей

Происшествия, 13:14 04 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, обвиняемого в квартирной краже, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Ранее судимый за кражи 49-летний житель Свердловской области по наводке обокрал квартиру состоятельного тюменца, который с семьей уехал в отпуск. Среди похищенного - деньги и ювелирные украшения. Размер ущерба составил более 644 тыс. рублей.

При осмотре места происшествия была обнаружена стамеска. Экспертиза подтвердила принадлежность оставленных на ней следов фигуранту дела. Мужчина был задержан. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого и при досмотре автомобиля изъято большое количество приспособлений и предметов для взлома.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

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