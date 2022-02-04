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В суде Тобольского района за ДТП с тяжкими последствиями ответит 29-летняя автомобилистка

Общество, 13:36 04 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29-летняя автомобилистка, которая в состоянии опьянения совершила ДТП с тяжкими последствиями, предана суду в Тобольском районе. В аварии ее пассажир получил серьезные травмы, сообщает прокуратура Тюменской области.

5 февраля 2021 года женщина на автомобиле "Лада-111830" приехала к подруге в с. Булашово. Вечером 6 февраля они выпивали, к ним присоединился и их общий знакомый. Спустя некоторое время автомобилистка с этим приятелем поехала прокатиться по селу.

"Она решила переключить песню и отвлеклась от управления. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в опору уличного освещения. От удара автомобиль опрокинулся на правую сторону, пассажир получил тяжкий вред здоровью", – рассказали в надзорном органе.

Уголовное дело направлено в Тобольский районный суд. Наказание, которое может грозить фигурантке, – принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы от трех до семи лет.

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# ДТП , прокуратура , суды

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