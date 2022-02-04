Тюменцам предлагают поучаствовать во Всероссийском онкологическом диктанте

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Принять участие Во всероссийском онкологическом диктанте предлагают жителям Тюменской области. Он проходит с 4 по 28 февраля, сообщает региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Пройти онкологический диктант может любой желающий: от школьников до пенсионеров, вне зависимости от уровня образования. Для этого нужно зайти на сайт и ответить на вопросы теста. На его прохождение отводится один час, по итогам каждый участник получит сертификат и рекомендации экспертов.

Проект был создан, чтобы показать, как важно быть вооруженным всеми необходимыми сведениями о профилактике и ранней диагностике рака, знать, как действовать, если поставлен онкологический диагноз и понимать, что рак - это вызов, а не приговор.