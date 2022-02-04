Возраст пациента не влияет на вероятность нежелательных реакций на лекарства, выяснили тюменские ученые

| Фото: Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

Возраст пациента не оказывает влияния на вероятность возникновения реакций на определенные группы препаратов, показало исследование Тюменского государственного медицинского университета.

Оно длилось три года, ученые изучали амбулаторные карты пациентов разных возрастов с диагнозом "Патологическая реакция на лекарственное средство или медикаменты, неуточненная", сообщает вуз.

"Лекарственная гиперчувствительность представляет собой нежелательные реакции на прием адекватных доз лекарственных препаратов. Она обусловлена иммунными или неиммунными механизмами. На сегодняшний день нет достоверного метода диагностики лекарственной гиперчувствительности. Врачу помогает избежать опасной ситуации только правильно собранные фармакологические сведения с учетом всех характеристик пациента: пола, возраста, сопутствующей патологии, а также знание механизма действия лекарственных средств", – рассказала сотрудница кафедры инфекционных болезней Мария Грахова.

Врачи увидели, что возраст пациента имеет значение только при применении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента – вещества, которое влияет на регулировку кровяного давления. Скорее всего, это обусловлено более высокой частотой назначения средств, снижающих повышенное артериальное давление у пожилых пациентов.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии с курсом дерматовенерологии и косметологии Тюменского ГМУ Ольга Рычкова отметила, что гиперчувствительность к лекарствам остается актуальной проблемой практического здравоохранения. Опасность связана с развитием тяжелых аллергических реакций, требующих госпитализации или длительного лечения. Выявлено 515 препаратов, на которые возникали неблагоприятные реакции, но чаще всего – на антибиотики, местные анестетики, нестероидные противовоспалительные средства, витамины группы В и препараты йода. Клинические проявления нежелательных реакций на лекарства чаще были в виде ангионевротического отека и дерматита.

По мнению врачей, влияние возраста как фактора риска развития лекарственной гиперчувствительности необходимо изучать подробнее.