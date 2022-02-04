Санатории Тюменской области пользовались спросом в первые две недели действия программы кешбэка

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Санаторный комплекс Тюменской области пользуются спросом у тех, кто любит отдыхать зимой. Такие поездки, по словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, особенно актуальны для тех, кто хочет заняться своим здоровьем, пройти постковидные программы.

"Это, конечно санатории Сочи и Крыма, Кавказские Минеральные Воды, Белокуриха на Алтае, и большой санаторный комплекс на Урале - в Башкирии и Тюменской области", - пояснила она.

Первые две недели работы туристического кешбэка, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму, показали, что люди очень активно путешествуют по стране и в межсезонье, особенно, когда есть прямая государственная поддержка.

"Программа очень полюбилась туристам. И мы видим, что динамика спроса по ней выше в среднем в 2 раза, чем на прошлых этапах, и в целом продажи по стране выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщила Зарина Догузова.

На сегодня около 200 тыс. туристов уже приобрели туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей. Суммарно на карточки "Мир" туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей.

Агентство напоминает, что с кешбэком можно путешествовать вплоть до 30 апреля включительно, а отправиться в круизы – до конца мая. В этом году на программу выделено 5 млрд рублей, из которых часть средств предусмотрена на текущий этап. А часть будет направлена на осенний этап программы.