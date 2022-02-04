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Для водителей запустили проект для выявления дорожных ловушек

Общество, 16:11 04 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информацию о незаконно установленных дорожных знаках, а также о ситуациях на проезжей части, которые для водителей по разным причинам неясны, можно будет передать в рамках всероссийского информационного проекта "Дорожные ловушки".

Организаторами проекта "Дорожные ловушки" стало Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор".

Цель проекта – выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон.

Под дорожными ловушками подразумеваются ситуации, когда водитель считает, что он соблюдает правила дорожного движения, но при этом оказывается, что по той или иной причине он их нарушает. Мест, где такие ситуации происходят, на российских дорогах достаточно, и во многих случаях это несет для водителей негативные последствия: эвакуацию автомобилей, административные штрафы, а также увеличивает риск попадания в ДТП.

Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК для выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения.

Организаторы проекта отмечают, что информация о незаконно установленных дорожных знаках, а также о ситуациях на проезжей части, которые для водителей по разным причинам неясны, будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции для реагирования. Если такие ситуации можно устранить при помощи сотрудников дорожных организаций, то "Информавтодор" будет проводить данную работу своими силами.

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# водители

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