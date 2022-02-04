Конкурс молодых исполнителей "Песня не знает границ" перенесен на март

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Отборочный тур конкурса молодых исполнителей Уральского Федерального коурга "Песня не знает границ" перенесли на март, дата станет известна позже. Ранее планировалось, что он пройдет 9 и 10 февраля в тюменском ДК "Нефтяник", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Решение о переносе было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тюменской области и переводом школьников на дистанционное обучение.

В конкурсе молодых исполнителей "Песня не знает границ" Уральского федерального округа будут участвовать исполнители в возрасте от 16 до 30 лет. Победители - два солиста и один вокальный или вокально-инструментальный ансамбль – получат право представлять Тюменскую область в финале окружного конкурса.