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Конкурс молодых исполнителей "Песня не знает границ" перенесен на март

Общество, 16:58 04 февраля 2022

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Отборочный тур конкурса молодых исполнителей Уральского Федерального коурга "Песня не знает границ" перенесли на март, дата станет известна позже. Ранее планировалось, что он пройдет 9 и 10 февраля в тюменском ДК "Нефтяник", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Решение о переносе было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тюменской области и переводом школьников на дистанционное обучение.

В конкурсе молодых исполнителей "Песня не знает границ" Уральского федерального округа будут участвовать исполнители в возрасте от 16 до 30 лет. Победители - два солиста и один вокальный или вокально-инструментальный ансамбль – получат право представлять Тюменскую область в финале окружного конкурса.

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# концерт , ТКТО

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