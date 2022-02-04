Конкурс молодых исполнителей "Песня не знает границ" перенесен на март
Отборочный тур конкурса молодых исполнителей Уральского Федерального коурга "Песня не знает границ" перенесли на март, дата станет известна позже. Ранее планировалось, что он пройдет 9 и 10 февраля в тюменском ДК "Нефтяник", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
Решение о переносе было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тюменской области и переводом школьников на дистанционное обучение.
В конкурсе молодых исполнителей "Песня не знает границ" Уральского федерального округа будут участвовать исполнители в возрасте от 16 до 30 лет. Победители - два солиста и один вокальный или вокально-инструментальный ансамбль – получат право представлять Тюменскую область в финале окружного конкурса.