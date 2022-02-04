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С улицы Декабристов в Тюмени вывезли снег после обращения местных жителей

Общество, 18:06 04 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уборку снега по улице Декабристов в Тюмени выполнили благодаря обращению местной жительницы в соцсетях, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

Жалоба на отсутствие вывоза снежных куч поступила поступила от горожанки. По словам женщины, проезжая часть в районе частных домов по улице Декабристов сузилась из-за скопления снега. Жительница призвала решить данную проблему.

ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и городской администрации проблема была решена. Подрядная организация убрала и вывезла снег с указанной территории.

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# уборка снега , ЦУР Тюменской области

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