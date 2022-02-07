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Улететь из Тюмени в Волгоград можно по понедельникам и субботам

Общество, 09:02 07 февраля 2022

Utair | Фото: Utair

Новый рейс Тюмень — Волгоград запускает Utair с 7 февраля. Время в пути составит четыре часа, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и субботам на ATR-72 вместимостью 70 кресел. Стоимость билетов — от 3 тыс. 21 рубля.

"В текущем осенне-зимнем сезоне мы увеличили число прямых рейсов из Тюмени в регионы на 20% относительно прошлогоднего сезона. За счет рейсов без пересадок мы сокращаем время оборота воздушных судов и в итоге предлагаем наиболее экономичные тарифы", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

В настоящее время у Utair 23 прямых маршрута из Тюмени, в весенне-летнем расписании планируется увеличить их количество на 30%.

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# авиаперевозки , ЮТэйр

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