В Тюмени работает круглосуточный пункт для пациентов с симптомами ОРВИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглосуточный пункт для пациентов с симптомами ОРВИ открылся в городской поликлинике № 4 (ул. Индустриальная, 49) в Тюмени. Здесь медицинские работники проводят осмотр, а при наличии показаний бесплатно берут тест на COVID-19, сообщает информационный центр правительства региона.

Всего в Тюменской области работают 18 пунктов для пациентов с симптомами вирусных заболеваний. Медики оказывают помощь как взрослым, так и детям. Предварительная запись на прием не нужна.

В Тюмени дополнительные пункты для пациентов с ОРВИ открыты на базе школ №№ 43, 22, 88, 63, 67, 70, 65 корпус 1, лицей № 81, в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", в аудиторном корпусе ТюмГМУ, (ул. 50 лет Октября, 53а). Время работы – с 8 до 22 часов. В поликлинике № 4 – круглосуточно.

Также работают пункты для пациентов с симптомами ОРВИ в Боровской средней школе (Тюменский район, Боровский, ул. Ленинградская, 7), в Голышмановской спортивной школе олимпийского резерва (Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 1 стр. 3, помещение 1), в Централизованной клубной системе Вагайского района (Вагай, ул. Первухина, 2). Время работы пунктов – в будни с 8 до 18 часов, в субботу с 9 до 15 часов.

В Тобольске дополнительные кабинеты-фильтры работают в школах № №7, 9, 16, 13.