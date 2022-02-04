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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Телеграм-каналу правительства Тюменской области - два года

Общество, 17:22 04 февраля 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 12 млн просмотров набрал за два года официальный телеграм-канал "Информационный центр правительства Тюменской области".

Он был создан 4 февраля 2020 года под названием "Оперативный штаб. Тюмень" и стал первым официальным каналом органов власти в мессенджерах по теме коронавируса.

За 731 день работы на канале вышло более 6,5 тыс. постов и публикаций, свыше 2 тыс. фотографий, более 400 видеороликов. Сегодня у канала почти 4,5 тыс. подписчиков.

Евгений Бабенко

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