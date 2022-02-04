Телеграм-каналу правительства Тюменской области - два года

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 12 млн просмотров набрал за два года официальный телеграм-канал "Информационный центр правительства Тюменской области".

Он был создан 4 февраля 2020 года под названием "Оперативный штаб. Тюмень" и стал первым официальным каналом органов власти в мессенджерах по теме коронавируса.

За 731 день работы на канале вышло более 6,5 тыс. постов и публикаций, свыше 2 тыс. фотографий, более 400 видеороликов. Сегодня у канала почти 4,5 тыс. подписчиков.

Евгений Бабенко