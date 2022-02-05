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Использование около 100 тыс. единиц оружия в легальном обращении контролируют тюменские сотрудники Росгвардии

Общество, 15:47 05 февраля 2022

Более 50 тыс. жителей Тюменской области, в использовании которых находится свыше 99 тыс. единиц оружия, проверят сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Военные контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия гражданами и юридическими лицами, имеющими лицензию на торговлю оружием.

"В Тюмени имеется семь объектов торговли оружием, в настоящее время со стороны их руководства нарушения минимальны. Они ответственно относятся к своему делу и имеют большой опыт работы, регулярно отслеживают все изменения в законодательстве и своевременно принимают меры по их соблюдению. А наша задача осуществлять контроль и, при необходимости, давать рекомендации по устранению выявленных нарушений", - отметила заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы (по Тюмени, Нижнетавдинскому, Тюменскому районам) управления Росгвардии по Тюменской области подполковник Снежана Забелина.

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# оружие , Росгвардия по Тюменской области

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