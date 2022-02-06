Тюменка сделала репродукцию картины Моне из старых вещей

| Фото: Космос | Молодежный театральный центр во ВКонтакте | Фото: Космос | Молодежный театральный центр во ВКонтакте

Репродукцию картины Клода Моне "Сан Джорджо Маджоре в сумерках" создала из вторсырья тюменка Мария Хайбуллина. Арт-объект размером 1,3х1 м разместили в театральном центре "Космос".

Вместо ткани она использовала старую одежду, которая не подлежит переработке.

Идея создания пришла во время работы над мастер-классом по кастомайзингу на лаборатории мышления, коммуникации и смыслов Laboratory_sense. Тема занятия — "Утилизация вещей, которые невозможно никуда использовать". Его участники тоже внесли свой вклад в создание картины: резали старую одежду на полоски ткани, а потом сплели по небольшой части ковра.

Как сообщили Moi-portal.ru в "Космосе", картина Клода Моне выбрана не случайно. Импрессионисты писали свои работы мазками, которые похожи на кусочки ткани. Одежду для ковра художница выбирала в пункте приема вторсырья "Миротворец". Там есть тюки с вещами со сложным составом, которую невозможно переработать, поэтому она идет на выброс. Для создания ковра девушке потребовались две сумки с одеждой. Подобрать нужные оттенки было сложно, поэтому она взяла светлые ткани и покрасила их в нужные цвета.

"Я плела картину полторы недели, но не с утра до вечера, в общей сложности около сорока часов. После того, как я рассказала о ней в своем инстаграме, мне написали несколько человек с предложением продавать такие работы. А одна знакомая предложила помочь в создании целой серии, чтобы собрать из них выставку. В итоге родилась идея продавать картины, а вырученные средства отправлять на благотворительность. Получается, что сделаем хорошее дело: утилизируем ненужную одежду, превратив ее в пожертвования", – поделилась художница, руководитель художественного отдела "Космоса" Маша Хайбуллина.