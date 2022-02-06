На Базарной площади Тобольска развернется "Зимний сабантуй"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Универсальная ярмарка "Зимний сабантуй" пройдет на Базарной площади Тобольска 26 февраля, сообщает городская администрация.

В мероприятии примут участие товаропроизводители Тобольска, Тюмени, Нижнетавдинского, Аромашевского, Ялуторовского и Голышмановского районов. На ярмарке можно будет купить свежее мясо, пельмени ручной лепки, манты, вареники, рыбную продукцию, мед, ягоды, варенье, сухофрукты, орехи, пряники ручной работы, изделия из бересты и дерева, валенки и пр. Посетителей ждет свежая выпечка, горячие напитки, сувениры и блюда, приготовленные на мангале от тобольских кафе.

Для гостей выступят артисты и коллективы Центра сибирско-татарской культуры. Запланированы зимние интерактивные программы и игры для самых маленьких. Начало ярмарки в 10 часов.