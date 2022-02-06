В больнице Ишима установили более 40 прикроватных мониторов

| Фото: Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

Более 40 прикроватных мониторов на сумму более восьми миллионов рублей поступило в Областную больницу №4 в Ишиме, сообщает пресс-служба учреждения.

Среди нового оборудования 39 обычных мониторов и три с функцией анализа концентрации углекислого газа. Аппараты с капнометрией позволят отслеживать показатели концентрации углекислого газа у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, людей с нарушенным дыханием, вероятностью ухудшения состояния.

Новые мониторы будут установлены у кроватей больных отделения интенсивной терапии и реанимации, в том числе моноинфекционного госпиталя. Каждый аппарат имеет широкий функционал для непрерывной оценки жизненно важных физиологических параметров организма. Оборудование позволяет отслеживать насыщение крови кислородом, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, температуру, сердечный выброс, апноэ, концентрацию дыхательных, анестезиологических газов.

С помощью нового монитора можно провести электрокардиограмму. В каждом аппарате запрограммировано устройство сигнализации для осуществления мониторинга во время передвижения пациента или его транспортировки.