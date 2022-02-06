  • 6 февраля 20226.02.2022воскресенье
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В больнице Ишима установили более 40 прикроватных мониторов

Общество, 13:41 06 февраля 2022

Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

Более 40 прикроватных мониторов на сумму более восьми миллионов рублей поступило в Областную больницу №4 в Ишиме, сообщает пресс-служба учреждения.

Среди нового оборудования 39 обычных мониторов и три с функцией анализа концентрации углекислого газа. Аппараты с капнометрией позволят отслеживать показатели концентрации углекислого газа у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, людей с нарушенным дыханием, вероятностью ухудшения состояния.

Новые мониторы будут установлены у кроватей больных отделения интенсивной терапии и реанимации, в том числе моноинфекционного госпиталя. Каждый аппарат имеет широкий функционал для непрерывной оценки жизненно важных физиологических параметров организма. Оборудование позволяет отслеживать насыщение крови кислородом, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, температуру, сердечный выброс, апноэ, концентрацию дыхательных, анестезиологических газов.

С помощью нового монитора можно провести электрокардиограмму. В каждом аппарате запрограммировано устройство сигнализации для осуществления мониторинга во время передвижения пациента или его транспортировки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# областная больница №4

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 06.02.2022Тюменцы оплатили на почте более 1,8 миллиона платежей за услуги ЖКХ
13:41 06.02.2022В больнице Ишима установили более 40 прикроватных мониторов
12:59 06.02.2022 Тюменская область лидирует по пяти показателям социально-экономического развития
12:17 06.02.2022На Базарной площади Тобольска развернется "Зимний сабантуй"