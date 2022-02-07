К концу недели в Тюмени потеплеет и пойдет снег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От 7 до 15 градусов составит дневная температура воздуха в Тюмени в течение ближайшей недели, с 7 по 13 февраля.

По данным центра Фобос, большую часть рабочей недели регион будет находиться во власти антициклона, поэтому вероятность осадков будет небольшой. И лишь в пятницу теплый атмосферный фронт принесет снег и потепление.

7 и 8 февраля в Тюмени дневная температура воздуха составит минус 11 градусов. В ночные часы синоптики прогнозируют от 14 до 17 градусов ниже ноля.

9 февраля днем ожидается до минус 7 градусов, ночью - до минус 16. Ветер будет с востока со скоростью до 5 метров в секунду.

10 февраля днем - минус 15, ночью – минус 19 градусов. В светлое время суток будет солнечно, а ветер сменит направление на юго-восточное.

11 февраля станет теплее. В течение суток синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов ниже ноля. Возможен снег, скорость восточного ветра составит 6 метров в секунду.

В выходные, 12 и 13 февраля, днем температура воздуха составит минус 7 градусов, ночью – минус 11. В эти дни ожидается сильный снег и западный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Любовь Голышева