В Тюменской области на жилье для детей-сирот направят еще более 163 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

163,7 млн рублей дополнительно выделит Тюменская область на приобретение жилья для детей-сирот. Таким образом, всего на эти цели будет направлено более 655 млн, сообщает Главное управление строительства региона.

В течение года детям-сиротам предоставят 459 квартир. Для этого в 2021 году власти выкупили у застройщиков 119 жилых помещений по договорам долевого участия со сроком сдачи в 2022 году.

По словам начальника Главного управления строительства региона Павла Перевалова, жилье приобретается с уже готовым ремонтом.

"Это наши обязательства — предоставлять квартиры, в которые можно сразу заносить мебель и заселяться. Мы понимаем, что очередность среди сирот на квартиры большая и делаем все в рамках наших возможностей, чтобы купить качественное жилье, которое будет отвечать всем требованиям новоселов", - подчеркнул он.

Отметим, в 2021 году детям-сиротам предоставили 335 квартир. Очередность детей-сирот на получение жилья ведет департамент социального развития Тюменской области. Предоставление приобретенных квартир входит в обязанности муниципалитетов.

В целом в Тюменской области в 2022 году сохранены все жилищные программы. На их реализацию предусмотрено 5 млрд 136 млн рублей. На эти средства жильем обеспечат 2,3 тыс. семей. В 2021 году жилищные условия улучшили 2,2 тыс. семей, на эти цели было направлено 5 млрд 359 млн рублей.