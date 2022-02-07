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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Привитым "Спутником V" или "Спутником Лайт" россиянам разрешили въезд в Израиль

Общество, 13:01 07 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Привитым "Спутником V" или "Спутником Лайт" россиянам c QR-кодом разрешен въезд на территорию Израиля. Достаточно сдать серологический тест до вылета на территории РФ в любом отделении Invitro, сообщает оперштаб Москвы в Telegram-канале.

Отмечается, что QR-код можно самостоятельно загрузить в бланк результата при заполнении обязательной декларации о въезде в Израиль.

За январь в мире выявили 90 млн случаев ковида, что сопоставимо с общим количеством заболевших за вторую половину 2021 года.

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# вакцинация , Израиль , коронавирус

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