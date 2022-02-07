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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ишиме терапевтическое отделение перевели в режим повышенной готовности

Общество, 12:07 07 февраля 2022

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

В режим повышенной готовности перевели терапевтическое отделение в Ишиме из-за увеличения числа пациентов с симптомами ОРВИ. Бригады неотложной помощи и кол-центр работают до 20 часов. Высокая нагрузка на операторов приходится в утренние часы, сообщает администрация города.

В детской поликлинике на ул. Береговой выделен отдельный этаж для приема маленьких пациентов с признаками ОРВИ. Около 80% вызовов к заболевшим детям обслуживается на дому без обращения в поликлинику.

В Тюменской области в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией к работе по инфекционному профилю привлекают дополнительные кадры: врачи-терапевты, узкие специалисты, средний медицинский персонал.

В медицинских организациях временно, до улучшения эпидситуации, переносится оказание плановой медицинской помощи узкими специалистами, а также госпитализация в стационар.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, эти меры не касаются ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача - онкологические, кардиологические заболевания и ряд других неотложных состояний.

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# Ишим , Медицина , ОРВИ

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