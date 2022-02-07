В Тюменской области один ипотечный кредит приходится на 1,7 семьи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наибольшее число кредитов в пересчете на каждое городское домохозяйство с 2009 по 2021 года банки выдали в Тюменской области - один кредит на 1,7 семьи, Чувашии и Калмыкии -на 1,9 семьи.

Лидером же по числу ипотек с 2009 по 2021 год, по данным ЦИАН, стала Москва - 732 тыс. ипотек или 5,8% от всего количества кредитов за 13 лет. На втором месте находится Московская область - 657 тыс. кредитов. Замыкает тройку лидеров по числу выданных кредитов Тюменская область с 556 тыс. ипотек.

Но максимальное количество ипотек, отмечено в сообщении ЦИАН, обеспечено численностью населения. В Москве в пересчете на число семей один кредит приходится только на каждые 6 домохозяйств. В Московской области один кредит приходится уже на 3,4 семей – средний по стране показатель. В Тюменской области один кредит приходится на 1,7 семьи.

Максимальная задолженность на каждое городское домохозяйство в среднем наблюдается в Якутии (637 тыс. на семью), Тюменской области (568 тыс.) и Калмыкии (520 тыс.). В Москве средняя задолженность по ипотеке на одно домохозяйство составляет порядка 373 тыс., а в Санкт-Петербурге – 394,5 тыс.

В пересчете на среднюю заработную плату, задолженность по ипотеке составляет порядка 5,9 средних доходов в месяц. Почти годовую заработную плату задолженность составляет в Тюменской области и Чувашии (более 11 месяцев), а также – Калмыкии (18 месяцев). Одновременно всего три заработные платы – в Крыму, Севастополе и Мурманской области. В Москве задолженность по ипотеке на каждое домохозяйство сопоставима с зарплатой за 4,1 месяца, а в Санкт-Петербурге – 6,3 месяца.