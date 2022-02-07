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Выездной отдел кадров помогает тоболякам найти работу

Общество, 12:52 07 февраля 2022

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Выездной отдел кадров центра "Работа России" в Тюменской области помогает жителям муниципалитетов найти работу, сообщает областной департамент труда и занятости региона.

Так, в Тобольске совместная работа специалистов службы занятости и работодателя помогла закрыть более 20 вакансий на одном из предприятий. В компанию "Ситцевый край" требовались 20 швей, а также комплектовщики, упаковщики и помощники швей.

С потенциальными кандидатами работали консультанты Тобольского отделения центра занятости. Специалисты обзвонили граждан, которые состояли на учете и ранее обращались за помощью в поиске работы. Также они изучили резюме на сайтах HH.ru и Работа.ру. Через несколько дней руководитель компании уже проводила собеседование с кандидатами, которых подобрали консультанты центра.

По словам руководителя Тобольского отделения центра занятости Венеры Шкилевой, такая форма работы является удобной для работодателя.

"Он имеет возможность встретиться с большим количеством подобранных претендентов на вакансии и в личной беседе получить представления о соискателях, оценить их уровень профессиональной подготовленности, опыта работы и прочие навыки", - отметила она.

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# вакансии , Тобольск , Центр занятости населения

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