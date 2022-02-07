В честь юбилея Utair дарит пассажирам 5 миллионов миль

| Фото: авиакомпания UTair во ВКонтакте | Фото: авиакомпания UTair во ВКонтакте

В честь своего юбилея Utair начислит мили пассажирам, которые приобретут билет с 7 по 13 февраля на любые даты вылета. 7 февраля перевозчику исполняется 55 лет и авиакомпания подарит пассажирам 5 млн миль.

Для участия в акции необходимо до 13 февраля 2022 года активировать промокод UTHAPPY55 в личном кабинете на сайте на странице "Мои мили". Первые 5 тыс. участников акции получат по 1 тыс. миль до 20 февраля 2022 года.

Пользоваться милями удобно и просто. 1 миля равна 1 ₽ без скрытых доплат или обменных курсов. Участники копят мили за полеты с Utair, покупают на них билеты и дополнительные услуги.

"Мы хотим поздравить с праздником наших пассажиров, ведь без их доверия не было бы нашего юбилея. Спасибо, что выбираете полеты с Utair, и до встречи на борту", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.