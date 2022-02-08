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20 школьников после интенсива в SAS получат образовательные стипендии

Общество, 08:36 08 февраля 2022

пресс-службы Минобрнауки России | Фото: пресс-службы Минобрнауки России

Образовательный интенсив "Ты. Университет. Будущее" для одиннадцатиклассников проведет Школа перспективных исследований ТюмГУ 18-20 марта. По результатам конкурсных заданий организаторы распределят до 20 стипендий, сообщает SAS.

К участию приглашают школьников, оканчивающих в этом году 11 класс и планирующих поступать в университет. Они должны владеть английским языком не ниже уровня B1, интересоваться нестандартными задачами.

В программе интенсива - совместные семинары от профессоров из 13 стран мира, анализ кейсов в командах, дисциплинарные семинары, открытые дискуссии о современном образовании; индивидуальные консультации с экспертами.

Лучшие участники интенсива получат стипендии, полностью покрывающие стоимость обучения на любом направлении подготовки в бакалавриате SAS, при условии получения 75+ баллов по каждому из требуемых ЕГЭ.

Узнать подробнее об участии в интенсиве и зарегистрироваться можно здесь.

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# Школа перспективных исследований

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