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Суд в Тюмени лишил женщину родительских прав за неуплату алиментов

Общество, 15:11 07 февраля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Калининский районный суд лишил тюменку родительских прав в отношении подростка. Женщина ушла из семьи и оставила сына, когда тому не было и двух лет, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

С иском обратилась опекун - бабушка мальчика, с которой он проживает в частном доме. В 2020 году с ответчицы взыскали алименты, которые она не платит. Общая задолженность составляет более 100 тыс. рублей.

Установлено, что мать подростка не имеет своего жилья, не работает, ведет асоциальный образ жизни и имеет опасное заболевание. В суде несовершеннолетний выразил согласие на лишение матери родительских прав.

Женщина на заседание не явилась, провести обследования ее условий жизни не удалось: она с сожителем находилась в нетрезвом состоянии и домой никого не пустила, вела себя агрессивно, но дала на согласие на лишение ее родительских прав.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с гражданки госпошлину в размере 300 рублей.

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# лишение родительских прав , суд

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