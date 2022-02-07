Подростки смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно заводить личный кабинет на портале Госуслуг. Об этом сообщил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов", – отметил он.

За тех, кто младше, это сделают их родители. С помощью личной учетной записи подростки получат возможность заходить в электронный дневник, смотреть оценки, узнавать домашнее задание, получать информацию о поступлении в учебное заведение, оформлять заявку для подработки во время каникул.