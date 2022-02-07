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Подростки смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг

Общество, 17:36 07 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно заводить личный кабинет на портале Госуслуг. Об этом сообщил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов", – отметил он.

За тех, кто младше, это сделают их родители. С помощью личной учетной записи подростки получат возможность заходить в электронный дневник, смотреть оценки, узнавать домашнее задание, получать информацию о поступлении в учебное заведение, оформлять заявку для подработки во время каникул.

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# госуслуги , подростки

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