В Тюменской области проходит опрос предпринимателей об эффективности господдержки

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Опрос предпринимательского сообщества запустил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков. Цель - оценить состояние бизнеса и эффективности мер государственной поддержки в регионе в 2021 году.

Как сообщает областное Инвестиционное агентство, обратная связь от бизнеса важна для понимания текущего состояния дел и продления тех или иных мер поддержки, разработки новых форм помощи.

Участникам предлагают ответить на 17 вопросов. Например, оценить шанс выживания предприятия в случае введения карантина; описать трудности, с которыми оно сталкивается сейчас; указать, в каких мерах поддержки больше всего нуждается бизнес из конкретной отрасли; ответить, приходилось ли сталкиваться со случаями коррупции со стороны органов власти или монополий в последние 12 месяцев.

Опрос проводится до 18 февраля 2022 года здесь.