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Призерами олимпиады по татарскому языку и литературе стали тюменские школьники в Казани

Общество, 12:42 08 февраля 2022

don.admtyumen.ru | Фото: don.admtyumen.ru

12 призовых мест на межрегиональном этапе олимпиады по татарскому языку и литературе заняли школьники Тюменской области. Он прошел со 2 по 4 февраля в Казани с участием 150 ребят из 21 региона России, сообщает региональный департамент образования.

Тюменскую область представили 13 человек - победители и призеры регионального этапа олимпиады. В итоге команда заняла четыре призовых места по татарскому языку и восемь по татарской литературе.

Регина Фазылова (Тобольский район, д. Ачиры) стала дипломантом творческого конкурса. Она покорила жюри своим чтением стихов Мусы Джалиля.

Для участников олимпиады провели культурно-экскурсионную программу с посещением достопримечательностей Казани, просмотром спектаклей ведущих татарских театров. А для учителей татарского языка и литературы и для сопровождающих участников олимпиады организовали мастер-классы.

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# татарский язык

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