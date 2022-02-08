Призерами олимпиады по татарскому языку и литературе стали тюменские школьники в Казани

| Фото: don.admtyumen.ru | Фото: don.admtyumen.ru

12 призовых мест на межрегиональном этапе олимпиады по татарскому языку и литературе заняли школьники Тюменской области. Он прошел со 2 по 4 февраля в Казани с участием 150 ребят из 21 региона России, сообщает региональный департамент образования.

Тюменскую область представили 13 человек - победители и призеры регионального этапа олимпиады. В итоге команда заняла четыре призовых места по татарскому языку и восемь по татарской литературе.

Регина Фазылова (Тобольский район, д. Ачиры) стала дипломантом творческого конкурса. Она покорила жюри своим чтением стихов Мусы Джалиля.

Для участников олимпиады провели культурно-экскурсионную программу с посещением достопримечательностей Казани, просмотром спектаклей ведущих татарских театров. А для учителей татарского языка и литературы и для сопровождающих участников олимпиады организовали мастер-классы.