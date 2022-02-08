Более 27 тыс. проб показали низкий уровень загрязнения воздуха в Тобольске

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Более 27 тыс. проб воздуха было отобрано в Тобольске и на границе санитарно-защитной зоны "ЗапСибНефтехима" в 2021 году, сообщает пресс-служба предприятия.

Результаты проб показали, что уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий, концентрация в нем вредных веществ в разы меньше предельно допустимой.

Постоянный мониторинг качества воздуха проводит заводская лаборатория "ЗапСибНефтехима". Для этого используются стационарные посты эконаблюдения и мобильная экологическая лаборатория. В течение года она выполнила 1 тыс. 240 выездов, ежедневно отбирая пробы в семи контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны нефтегазохимического комплекса и в двух точках в городе.

В каждой пробе воздуха специалисты измеряют концентрацию диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода и пыли. Это четыре наиболее распространенных загрязнителя воздуха, выделяемых в результате деятельности человека, включая работу промышленных предприятий, объектов коммунального хозяйства, использование транспорта и пр. В течение прошлого года было выполнено 161 тыс. 208 измерений этих показателей.

Во всех контрольных точках среднемесячная концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе гораздо ниже предельно допустимой нормы, уставленной природоохранным законодательством. Это означает, что уровень загрязнения воздуха в Тобольске и окрестностях низкий и не оказывает существенного негативного воздействия на человека и природу.