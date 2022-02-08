  • 8 февраля 20228.02.2022вторник
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мегагранты по 150 млн рублей каждый получили пять научных лабораторий Тюменской области

Губернатор, 11:36 08 февраля 2022

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

21 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в мероприятиях в рамках Года науки и технологий, сообщает информационный центр регионального правительства в День российской науки 8 февраля.

Научными исследованиями и разработками в регионе занимаются 6 тыс. человек. Среди них 90 докторов и 436 кандидатов наук. 50% тюменских ученых - молодые люди в возрасте до 39 лет.

Пять научных лабораторий стали обладателями региональных мегагрантов в размере 150 млн рублей каждый, инициированных губернатором в 2020 году.

41 научный проект получил почти 28 млн рублей поддержки из областного бюджета по итогам первого конкурса фундаментальных научных исследований.

"Тюменские ученые продолжают развивать самые перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии. В этом их активно поддерживает регион", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя исследователей с профессиональным праздником.

Тюменские ученые получают поддержку регионального правительства

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , наука

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:36 08.02.2022Мегагранты по 150 млн рублей каждый получили пять научных лабораторий Тюменской области
09:12 08.02.2022Александр Моор поздравил тюменских ученых с профессиональным праздником
18:47 07.02.2022В Тюменской области детям с диабетом выделят более 100 млн рублей на системы непрерывного мониторинга глюкозы
16:10 05.02.2022В Тюменской области вложат 500 млн рублей в развитие инфраструктуры в индустриальном парке "Богандинский" в 2022 году