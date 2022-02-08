Мегагранты по 150 млн рублей каждый получили пять научных лабораторий Тюменской области

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

21 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в мероприятиях в рамках Года науки и технологий, сообщает информационный центр регионального правительства в День российской науки 8 февраля.

Научными исследованиями и разработками в регионе занимаются 6 тыс. человек. Среди них 90 докторов и 436 кандидатов наук. 50% тюменских ученых - молодые люди в возрасте до 39 лет.

Пять научных лабораторий стали обладателями региональных мегагрантов в размере 150 млн рублей каждый, инициированных губернатором в 2020 году.

41 научный проект получил почти 28 млн рублей поддержки из областного бюджета по итогам первого конкурса фундаментальных научных исследований.

"Тюменские ученые продолжают развивать самые перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии. В этом их активно поддерживает регион", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя исследователей с профессиональным праздником.

Тюменские ученые получают поддержку регионального правительства

Евгений Бабенко