В ТИУ создали новый комплекс из четырех исследовательских и 20 учебных лабораторий

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Новый лабораторный комплекс представил "Центр перспективных исследований и разработок" ТИУ. Он состоит из 24 лабораторий, из них четыре исследовательские, остальные учебные. Часть уже полностью укомплектованы, другие готовятся к открытию в ближайшее время, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Новое пространство открыто не только для студентов, предпринимателей и всех, кому интересна наука и инновационные проекты в нефтегазовой, строительной, биомедицинской и IT-сферах.

Ремонт и закупку необходимого оборудования провели на субсидии Минобрнауки России и правительства региона, а также помощи индустриальных партнеров вуза — ПАО "Газпром" и ПАО "Роснефть".

Одна из самых высокотехнологичных лабораторий, испытательная, предназначена для исследования буровых и тампонажных растворов. В лаборатории можно подбирать органические основы, выполнять приготовление буровых растворов и проводить фильтрационные испытания на образцах керна с моделированием осложненных геологических условий. В Тюменской области это единственная лаборатория, которая может выполнять полный цикл испытаний в пределах одного здания.

В лаборатории конструирования функциональных продуктов питания создают витаминно-минеральные комплексы, которыми обогащают продукты питания, обладающие здоровьесберегающими свойствами.

В лаборатории контроля качества воды и пищевых продуктов имеется атомно-абсорбционный спектрометр, при помощи которого с высокой точностью можно исследовать любые свойства воды, промышленной и питьевой.

Для комплекса лабораторий по направлению "Программирование" приобретено четыре мощных компьютера для математических вычислений, выполнения графических моделей и сложных расчетов в программе ANSYS.

"Для проведения передовых научных исследований в университете создан Центр перспективных исследований и инновационных разработок. Общая стоимость приборной базы оценивается более чем в 200 миллионов рублей. Открытие таких лабораторий дает новые возможности перспективных научных исследований над совместными проектами с индустриальными партнерами", - сказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.

При поддержке регионального правительства в вузе модернизировано 20 и создано еще 12 лабораторий. В 2020 году по федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" ТИУ стал обладателем гранта на сумму 89 млн рублей.