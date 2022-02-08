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В Тюменской области малый и средний бизнес может получить до 50 млн рублей на реализацию инвестпроектов

Экономика, 13:38 08 февраля 2022

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить от 5 до 50 млн рублей займов на реализацию инвестиционного проекта в Тюменской области.

В Инвестиционном агентстве Тюменской области утверждены программы финансовой поддержки: "Инвестиционные займы", "Социальное предпринимательство", "Лесная промышленность", сообщает пресс-служба агентства.

В 2021 году было профинансировано семь проектов на сумму 219,5 млн рублей, общая стоимость которых составила 604,7 млн рублей.

По программе "Социальное предпринимательство" предоставлен один займ на сумму 30 млн рублей для реализации инвестиционного проекта по организации пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

По программе "Инвестиционные займы" предоставлено шесть займов на сумму 189,5 млн рублей. В их числе проект по модернизации действующего бизнеса по производству мебели; расширение действующего бизнеса по оказанию лесосервисных работ в строительстве; создание и организация спортивно-развлекательных комплексов; строительство завода по производству бумажных изделий; строительство центра художественной гимнастики.

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# инвестиционные проекты , малый и средний бизнес

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